fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Davies jednak zostanie w Bayernie?

Alphonso Davies może tego lata wylądować w nowym zespole. Media spekulują na temat jego przyszłości od kilku miesięcy, bowiem wówczas swoje zainteresowanie zadeklarował Real Madryt. Bayern Monachium nie chce rozstawać się z gwiazdorem, natomiast kluczowe są negocjacje kontraktowe. Umowa Kanadyjczyka wygasa w połowie 2025 roku. Panuje obawa w obozie Bawarczyków, że za kilka miesięcy można stracić go za darmo, więc w przypadku braku porozumienia ma on zostać sprzedany już tego lata.

Sam Davies jest otwarty na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, ale nie wyklucza także pozostania w Bayernie. Jego otoczenie przekazało władzom niemieckiego giganta, że decyzja nastąpi dopiero po sezonie, stąd cisza w tym temacie w ostatnich tygodniach. Teraz kwestia przyszłości Daviesa wróciła na pierwsze strony mediów sportowych w Hiszpanii i Niemczech. Gdzie będzie grał lewy obrońca?

Real Madryt nieustannie traktuje Daviesa jako jeden z najważniejszych celów transferowych. W grę wchodzi przeczekanie i pozyskanie go za darmo, na co kategorycznie nie zgadza się Bayern. Do tej pory wydawało się, że Kanadyjczyk rzeczywiście opuści Allianz Arena. Do zmiany decyzji może go natomiast skłonić zatrudnienie Vincenta Kompany’ego, który ponoć bardzo zabiega o zatrzymanie defensora. Sky informuje, że w ostatnich dniach wznowiono rozmowy kontraktowe z agentem piłkarza. Rosną więc szanse Bayernu na dalszą współpracę z Daviesem.