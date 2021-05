Bayern potwierdził pierwszy transfer od momentu zatrudnienia Juliana Nagelsmanna. Nowym zawodnikiem monachijczyków został angielski obrońca Omar Richards.

Bayern potwierdził oficjalnie drugi transfer na sezon 2021/2022

Nowym zawodnikiem monachijczyków został Anglik Omar Richards

23-letni lewy obrońca podpisał kontrakt do 2025 roku

Bayern dokonuje zmian w linii obrony

W sezonie 2020/2021 Bayern został mistrzem Niemiec dziewiąty raz z rzędu. Linia obrony monachijczyków zdecydowanie nie była jednak monolitem. Bawarczycy stracili bowiem aż 44 gole, co jest słabym wynikiem na ich możliwości. Mniej bramek stracił: Lipsk (32), Wolfsburg (37), Bayer (39), a nawet Union (43).

Wiemy już, że Allianz Arenę opuścili: David Alaba, Jerome Boateng, a także Javi Martinez. Bayern częściowo zadbał o ich następców, ponieważ od kampanii 2021/2022 barw monachijczyków będzie bronić David Upamecano sprowadzony za 42,5 miliona euro. Transfer ten został dokonany jeszcze, gdy Julian Nagelsmann prowadził RB Lipsk.

Transfer z Championship

Pierwsze wzmocnienie Bayernu pod wodzą nowego opiekuna to sprowadzenie Omara Richardsa. To 23-letni Anglik, który występuje na pozycji lewego obrońcy. Dotychczas bronił barw Reading w Championship. Jego zespół zajął siódme miejsce i otarł się o fazę play off do Premier League. Richards rozegrał w minionym sezonie ligowym 41 spotkań. Nie strzelił gola i nie zanotował żadnej asysty.

Richards do Bayernu trafił na zasadzie wolnego transferu. 23-latek podpisał kontrakt z mistrzem Niemiec do 2025 roku. Będzie występował z numer 3. Tak jego transfer skomentował Hasan Salihamidzic. – Cieszymy się, że Omar trafił do Bayernu. Omar jest technicznie dobrym zawodnikiem na pozycji lewego obrońcy. Znajduje dobre rozwiązania w grze do przodu, jest bardzo skoncentrowany i ufamy, że odegra dobrą rolę w naszym zespole – stwierdził dyrektor sportowy monachijczyków.

Nowy zawodnik Bayernu wypowiedział się o swoich przenosinach do Monachium. – Dziękuję osobom odpowiedzialnym w Bayernie za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Nasze rozmowy były bardzo przekonujące. Nie mogę się doczekać, kiedy założę już koszulkę i zagram dla Bayernu – stwierdził Anglik. – Transfer do Bayernu to dla mnie wielki zaszczyt. Sen staje się rzeczywistością. Jestem dumny, że mogę nosić koszulkę jednego z największych klubów na świecie. Mam nadzieję, że pomogę temu zespołowi w dalszym odnoszeniu sukcesów w przyszłości – dodał 23-latek.

