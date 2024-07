dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Alexander-Arnold wymarzonym następcą Kimmicha w Bayernie

Joshua Kimmich już od kilku miesięcy budzi spore wątpliwości. Reprezentant Niemiec najprawdopodobniej szykuje się do odejścia z Bayernu Monachium. Może to nastąpić jeszcze w tym oknie transferowym, ale wiele zależy od tego, ile zażądają Bawarczycy i czy ewentualnie znajdą się chętni.

Nie zmienia to faktu, że niemiecki klub musi się rozglądać za potencjalnym następcą. W tej sprawie najnowsze wieści przekazał serwis Fichajes. Według dziennikarzy tego portalu na liście życzeń Bayernu znalazł się Trent Alexander-Arnold. Gwiazdor Liverpoolu, tak jak Kimmich, ma kontrakt do 2025 roku i może zostać przechwycony za stosunkowo niską cenę. Jeśli to nie wypali, a piłkarz nie przedłuży kontraktu, to za 12 miesięcy będzie do wzięcia za darmo.

W ostatnim czasie media mocno spekulowały na temat przenosin Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. Jednak serwis The Mirror wykluczył taki kierunek, twierdząc, że Anglik zostanie w Liverpoolu. Oczywiście są to nieoficjalne informacje dziennikarzy, dlatego w kwestii przyszłości gwiazdy Liverpoolu jeszcze wiele może się wydarzyć.

Alexander-Arnold wygląda na idealnego następcę Joshuy Kimmicha, ponieważ również występuje na kilku pozycjach. Anglik może grać zarówno na prawej obronie, jak i w środku pomocy.

