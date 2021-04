Jak podają niemieckie i hiszpańskie media, Bayern Monachium wyraził zainteresowanie powrotem Philippe Coutinho na Allianz Arena. Katalończycy mają teraz żądać za Brazylijczyka znacznie mniej niż 120 milionów, które Die Roten mieliby zapłacić po zakończeniu ubiegłego sezonu.

Bayern ponownie chce Coutinho

Niemiecki Sport, powołując się na hiszpańskie media, donosi, że Bayern Monachium wyraził zainteresowanie definitywnym transferem Philippe Coutinho.

Świetny technicznie Brazylijczyk występował w Bawarii w sezonie 2019/2020 na zasadzie wypożyczenia. Choć był jedynie rezerwowym, zdobył jedenaście bramek w 38 występach dla Die Roten i odegrał znaczącą rolę w historycznym sezonie Bayernu, zwieńczonym zdobyciem potrójnej korony. Wówczas rekordowi mistrzowie Niemiec mieli możliwość zakontraktowania Coutinho na stałe. Kwota odstępnego, na jaką umówili się z Barceloną, opiewała na 120 milionów euro. Zarząd Die Roten uznał, że gracz nie jest warty takiej fortuny.

Teraz jednak, sytuacja się zmieniła. Gdy Ronald Koeman obejmował Barcelonę, starał się uczynić z Brazylijczyka gracza wyjściowej jedenastki. Ten odpłacał się dobrą grą, ale od końca grudnia pozostaje kontuzjowany. Holenderski trener przed meczem Blaugrany z Villarrealem przyznał, że nie potrafi powiedzieć, czy Coutinho powróci do gry w bieżącym sezonie.

Duma Katalonii chce w letnim oknie transferowym sprzedać Brazylijczyka. Jeżeli ten rozegra jeszcze pięć spotkań w bordowo-granatowych barwach, klub będzie zobowiązany do wypłacenia kolejnej wielomilionowej premii Liverpoolowi. W Barcelonie nie wierzą już w odrodzenie się 28-letniego gracza i chętnie znajdą na niego kupca, nawet jeśli ten nie zdecyduje się zapłacić kwoty zbliżonej do tej, za którą Coutinho trafił na Camp Nou. Transfermarkt wycenia go na około 40 milionów euro. Portal “fichajes.net” podaje, że Dumie Katalonii zależy na usunięciu Brazylijczyka z listy płac. Wspomniane źródło nie podaje kwoty, za jaką Joan Laporta byłby skłonny oddać zawodnika, ale nie ulega wątpliwości, że byłaby ona znacznie niższa niż wymagane rok temu 120 milionów.

