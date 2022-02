PressFocus Na zdjęciu: Bremer i Victor Osimhen

Bayern Monachium po zakończeniu sezonu straci jednego ze swoich podstawowych zawodników. Niklas Suele nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z bawarskim klubem i latem przeniesie się do Borussii Dortmund. W stolicy Bawarii trwa już poszukiwanie jego następcy, a wśród kandydatów znajduje się występujący w Torino Gleison Bremer.

Niklas Suele po zakończeniu sezonu pożegna się z Bayernem

Klub z Allianz Arena szuka obecnie jego następcy, a na transferowej giełdzie znajduje się kilka nazwisk

Bayern zwrócił wzrok między innymi w kierunku obrońcy Torino Bremera

Następca Suele poszukiwany

Suele po pięciu latach spędzonych w Monachium zdecydował się na opuszczenie zespołu z Allianz Arena. Choć był łączony z przenosinami do Premier League, dość niespodziewanie zdecydował się na transfer do jednego z ligowych rywali Bayernu – Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec podpisał już z drużyną z Signal Iduna Park umowę do czerwca 2026 roku.

Odejście Suele oznacza, że w środku defensywy Bayernu powstanie dziura. Władze mistrzów Niemiec już teraz szukają odpowiedniego kandydata, który mógłby ją wypełnić. Z przenosinami do monachijskiego giganta łączeni byli dwaj piłkarze Chelsea – Antonio Ruediger i Andreas Christensen, którym również z końcem obecnego sezonu wygasają umowy. Transfer pierwszego z nich wydaje się jednak mało prawdopodobny ze względu na jego wysokie oczekiwania finansowe, których Bayern nie jest w stanie spełnić. W przypadku drugiego Bayern musi liczyć się z konkurencją ze strony między innymi Barcelony.

Bremer jednym z kandydatów

To jednak niejedyni piłkarzem, którzy są wymieniani w kontekście transferu do Bayernu. Jak informuje Bild, na celowniku niemieckiego klubu znalazł się obrońca Torino Gleison Bremer. Przedstawiciele Bayernu kontaktowali się już z 24-letnim piłkarzem, który jest związany z włoskim klubem umową do 2014 roku, ale chciałby odejść już podczas najbliższego okna transferowego.

Bremer, który uważany jest za jednego z najlepszych środkowych obrońców w Serie A, cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród tamtejszych klubów. Sięgniecie po Brazylijczyka rozważają między innymi dwa mediolańskie kluby – Milan i Inter.

Według medialnych doniesień, 24-latek byłby dostępny za około 15 milionów euro, czyli za kwotę na wyłożenie której Bayernu mógłby sobie pozwolić. Bremer byłby również znacznie tańszy od Ruedigera i Christensena pod względem zarobków.

Zobacz także: Bayern wytypował następcę Lewego. To nie Haaland