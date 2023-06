fot. PressFocus Na zdjęciu: Gregor Kobel

Manuel Neuer stracił ostatnie pół roku na skutek złamania nogi

Bayern Monachium powoli rozgląda się za następcą legendarnego bramkarza

Uwagę Bawarczyków przykuwa Gregor Kobel, świetnie radzący sobie w barwach Borussii Dortmund

Bawarczycy znów to zrobią?

Nieodpowiedzialna postawa Manuela Neuera zmusiła zimą włodarzy Bayernu Monachium do niespodziewanego działania. W trakcie krótkiego urlopu po mundialu reprezentant Niemiec złamał nogę, co wyłączyło go z gry do końca sezonu. Bawarczycy rozpoczęli paniczne poszukiwania nowego bramkarza i finalnie postawili na Yanna Sommera.

Choć po Szwajcarze spodziewano się wysokiego poziomu, na Allianz Arena radzi sobie dość przeciętnie. Niewykluczone, że drużynę opuści już tego lata, gdyż Neuer wraca do zdrowia i zapewne znów będzie numerem jeden między słupkami.

Bayern nie traktuje Sommera jako docelowego następcy 37-letniego golkipera. Rozgląda się za różnymi opcjami, a jego uwagę w szczególności przykuwa Gregor Kobel. Gwiazdor Borussii Dortmund ma za sobą bardzo dobre miesiące, dzięki którym stał się liderem całej drużyny.

Do transferu nie powinno dojść tego lata, gdyż Neuer zamierza jeszcze wrócić do gry. Kontrakt Kobela obowiązuje do 2026 roku, zatem po sezonie 2023/2024 Bawarczycy planują się po niego zgłosić. Byłby to kolejny transfer na linii Borussia – Bayern, w którym to rolę poszkodowanego odgrywałby wicemistrz Niemiec.

