Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Chelsea naciska Juventus w sprawie transferu Matthijsa de Ligta. Według La Gazzetta dello Sport, The Blues podnieśli swoją ofertę dla Starej Damy. Jednak informacje przekazywane przez mediolański dziennik są sprzeczne z doniesieniami podawanymi przez dziennikarzy Corriere della Sera.

Chelsea nie ustępuje w walce o Matthijsa de Ligta

Włoskie media są sprzeczne w trwających negocjacji

Juventus oczekuje za Holendra około 90 mln euro

Juventus oczekuje za De Ligta 90 mln euro

Według La Gazzetta dello Sport Chelsea miała złożyć Juventusowi kolejną ofertę kupna Matthijsa de Ligta. Tym razem The Blues rzekomo zaoferowali za reprezentanta Holandii 80 mln euro. Defensor ma w kontrakcie zapisaną klauzulę odejścia w wysokości 120 mln euro.

W zeszłym tygodniu Juventus miał odrzucić dwie oferty Chelsea opiewające na około 60-70 mln euro. Pierwsza z nich to 40 milionów euro plus Timo Werner, a druga to transfer w całości gotówkowy. Jednak żadna z tych propozycji nie przekonała włodarzy Starej Damy do sprzedaży swojego gracza.

Ostatnie godziny przynoszą jednak sprzeczne informacje dotyczące negocjacji ekipy ze Stamford Bridge z Juventusem. W przeciwieństwie do La Gazzetty dello Sport, dziennikarze Corriere della Sera twierdzą, że kolejną ofertę Chelsea dopiero złoży i nie będzie ona wynosić 80 milionów euro, a 70 milionów euro. Ci sami dziennikarze twierdzą, że bianconeri oczekują za swojego gracza 90 milionów, a rozmowy rozpoczną dopiero od oferty opiewającej na dziesięć mniej.

Były kapitan Ajaksu Amsterdam dołączył do Juventusu za 85 mln euro w 2019 roku. Przez trzy sezony stal się ważną częścią drużyny ze stolicy Piemontu, jednak w ostatnich dniach dyrektor generalny Starej Damy Maurizio Arrivabene przyznał, że nie można zatrzymać zawodnika, który chce odejść. Te słowa znacznie podgrzały atmosferę wobec reprezentanta Holandii.

