fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: David Raya

Bayern Monachium lada moment rozstanie się z Yannem Sommerem

Aktualnie poszukiwany jest następca Szwajcara

Bawarczycy prowadzą rozmowy w sprawie transferu golkipera Brentford

Raya wygryzie Neuera?

Yann Sommer najprawdopodobniej zakończy swój pobyt na Allianz Arenie po zaledwie pół roku. Szwajcar jest o krok od dołączenia do Interu Mediolan. Oba kluby osiągnęły porozumienie i są chętne na sfinalizowanie całej transakcji.

Do zdrowia powoli wraca Manuel Neuer, który po mistrzostwach świata w Katarze złamał nogę i wypisał się z gry do końca sezonu 2022/2023. Nie ulega wątpliwościom, że w dalszym ciągu jest on traktowany jako numer jeden między słupkami Bayernu Monachium. Na rywalizację z weteranem nie zdecydował się Sommer, dlatego lada moment opuści on Bawarię.

Mistrzowie Niemiec prowadzą poszukiwania bramkarza, który zasiądzie na ławce rezerwowych, a w razie potrzeby zastąpi Neuera. Z uwagi na zaawansowany wiek Niemca, mile widziany jest także jego docelowy następca. Sky Sports informuje, że Bayern prowadzi rozmowy transferowe z Brentford. Na liście życzeń znalazł się bowiem David Raya, o którego wcześniej walczyły Tottenham oraz Chelsea. Oba kluby zrezygnowały jednak z uwagi na wygórowane żądania dotyczące kwoty transferu.

