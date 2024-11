Real Madryt przygotowuje się na TOP transfer i sprzedaż gracza

Real Madryt każdego dnia daje tematy do różnego rodzaju spekulacji. El Chiringuito przekazało tym razem nowe wieści na temat jednego z celów transferowych.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje transfer do klubu i z klubu

Real Madryt myślami jest już przy 2025 roku, chcąc wzmocnić się w defensywie. Mimo że do otwarcia okna transferowego jest jeszcze trochę czasie, to El Chiringuito przekazało nowe wieści na temat ewentualnej przeprowadzki Alphonso Daviesa do ekipy z Santiago Bernabeu.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Kanadyjski obrońca ma umowę ważną z Bayernem Monachium do końca czerwca 2025 roku. Według medialnych doniesień na dzisiaj nie zapowiada się, aby Davies przedłużył kontrakt z Bawarczykami. Tym samym bardzo realny scenariusz zakłada, że latem przyszłego roku piłkarz trafi do Realu.

Transfer kanadyjskiego gracza może jednocześnie skutkować innymi zmianami w klubie. Fichajes.net z kolei daje jednocześnie do zrozumienia, że z Realem może się pożegnać Ferland Mendy. Piłkarz może zostać kolegą klubowym Karima Benzemy i zakotwiczyć w Al-Ittihad.

Mendy w ostatnim czasie nie należy do kluczowych postaci Królewskich. Tak naprawdę wyżej stoją akcje Franca Garcii. Ciekawe jest natomiast to, że były defensor Olympique Lyon, którego umowa z Realem też kończy się w przyszłym roku, wyraził gotowość podpisania nowego kontraktu. Jednocześnie żąda podwyżki. To nie spodobało się sternikom Los Blancos.

Real swoje kolejne spotkanie rozegra w środowy wieczór, mierząc się w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Kilka dni później zagra natomiast w La Liga z Getafe.

