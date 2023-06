Alphonso Davies łączony jest z transferem do Realu Madryt. Przedstawiciele defensora spotkali się nawet z władzami klubu, aby przedyskutować temat ewentualnej przeprowadzki. Bayern Monachium jest natomiast pewny swego i nie zakłada możliwości sprzedaży gwiazdora.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Latem w szeregach Bayernu Monachium może dojść do rewolucji

Agent Alphonso Daviesa spotkał się w ostatnich dniach z przedstawicielami Realu Madryt

Bawarczycy nie chcą nawet myśleć o sprzedaży Kanadyjczyka

Bawarczycy zatrzymają największe gwiazdy?

Bayern Monachium ma za sobą bardzo rozczarowujący sezon. Co prawda udało się rzutem na taśmę zdobyć mistrzostwo Niemiec, lecz mizerne wyniki w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec wpłynęły na negatywny obraz ostatnich miesięcy. Z klubu zwolnieni już zostali Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić, a niebawem poważne zmiany dotkną również zespół.

Do odejścia szykują się Lucas Hernandez i Benjamin Pavard. Bayern chciał zatrzymać obu obrońców, lecz teraz jest nastawiony na ich sprzedaż. Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku Alphonso Daviesa, łączonego od niedawna z Realem Madryt. Agent piłkarza spotkał się nawet z przedstawicielami Królewskich, aby przedyskutować kwestię ewentualnego transferu.

Bawarczycy są świadomi tej rozmowy, natomiast nie brakuje im pewności siebie. Są wręcz przekonani, że temat transferu nie istnieje, a celem jest przedłużenie z Daviesem kontraktu.

Do rozstania może natomiast dojść w przyszłym roku. Wiele zależy od powodzenia w negocjacjach kontraktowych. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, mistrzowie Niemiec będą zmuszeni do sprzedaży.

