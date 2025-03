dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nick Woltemade na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium niewątpliwie ma spokój na pozycji napastnika. Harry Kane znakomicie prezentuje się na niemieckiej ziemi i jest kluczowym zawodnikiem w bawarskim zespole. Kapitan reprezentacji Anglii jednak nie ma naturalnego zmiennika. Władze z Allianz Areny zatem w letnim okienku transferowym chcą pozyskać zawodnika, który odciążyłby 31-latka.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Bayernu Monachium przekazuje serwis „Sky”. Otóż liderzy Bundesligi wytypowali kandydata do wzmocnienia ataku. I jest to opcja z Bundesligi. W kręgu zainteresowań bawarskiego zespołu znalazł się Nick Woltemade, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Wychowanek Werderu Brema jest niewątpliwie jednym z odkryć obecnego sezonu Bundesligi. 23-latek bardzo dobrze prezentuje się w barwach obecnego wicemistrza Niemiec. Nieprzypadkowo zatem wzbudził zainteresowanie tak wielkiego klubu jak Bayern Monachium.

Nick Woltemade w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce VfB Stuttgart. W tym czasie niemiecki napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień. Zawodnik może się pochwalić również trzema asystami. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia 23-latka na zaledwie 7,5 miliona euro.