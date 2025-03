MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Maximilian Beier wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium w obecnym sezonie prezentuje się na miarę oczekiwań. Podopieczni Vincenta Kompany’ego mają autostradę do zdobycia mistrzostwa Niemiec, a także awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Władze bawarskiego zespołu już przygotowują się do nowej kampanii. Klub bowiem planuje wzmocnienia, które mogą dokonać w letnim okienku transferowym.

Bardzo ciekawe informacje z obozu Bayernu Monachium tymczasem przekazał serwis „Fichajes”. Otóż Bawarczycy rozważają dokonanie zaskakującego wzmocnienia. Klub z Allianz Areny myśli o osłabieniu Borussii Dortmund, ponieważ w ich kręgu zainteresowań znalazł się Maximilian Beier. Dyspozycja Niemca w obecnym sezonie znalazła uznanie w oczach liderów Bundesligi.

Maximilian Beier jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem. Reprezentant Niemiec bowiem jest w stanie obsadzić kilka ofensywnych pozycji. Piłkarz BVB może grać zarówno w środku ataku jak i na skrzydle. 22-latek przed sezonem zawitał na Signal Iduna Park, przez co tym bardziej zaskakujące jest zainteresowanie ze strony Bayernu Monachium.

W obecnym sezonie Maximilian Beier rozegrał 36 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. W tym czasie wychowanek Hoffenheim zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Reprezentant Niemiec może również pochwalić się czterema asystami.