Bayern może włączyć się do walki o transfer. Na celowniku gwiazda Manchesteru United Źródło: SunSport Kacper Karpowicz Bayern Monachium wkrótce może dołączyć do wyścigu o transfer. Liderzy Bundesligi bowiem myślą o pozyskaniu Kobbiego Mainoo z Manchesteru United. W grze liczy się również Chelsea - podaje "SunSport".

Associated Press / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany oraz piłkarze Manchesteru United