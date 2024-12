dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Dominik Livaković wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium znów musi sobie radzić bez Manuela Neuera. Kapitan bawarskiego zespołu nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z gry w ostatnich czterech meczach. Przyszłość 38-latka wciąż nie jest jasna. Kontrakt Niemca obowiązuje tylko do końca sezonu. Jednak ostatnie przesłanki sugerują, że współpraca między stronami wciąż będzie kontynuowana.

Ostatnio jednak w mediach pojawiły się informacje, że Bayern Monachium zaczął rozglądać się za długoterminowym następcą Manuela Neuera. Nowe informacje w tej sprawie przekazuje turecki „Fotosport”. Otóż w kręgu zainteresowań liderów obecnego sezonu Bundesligi znalazł się Dominik Livaković, który na co dzień reprezentuje barwy Fenerbahce.

Brązowy medalista ostatniego mundialu to niezwykle ceniony bramkarz. Warto podkreślić, że już po mistrzostwach świata w Katarze chorwacki golkiper był bliski przeprowadzki na Allianz Arena. Ostatecznie jednak do niej nie doszło, a 29-latek postanowił przenieść się do Fenerbahce. Na tureckich boiskach wychowanek NK Zadaru wciąż udowadnia swoją wartość.

Dominik Livaković w trwającym sezonie rozegrał 25 spotkań między słupkami tureckiego zespołu. W tym czasie Chorwat zdołał ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” wycenia 29-letniego golkipera na 11 milionów euro.