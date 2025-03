dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bart Verbruggen pod obserwacją Bayernu Monachium

Bayern Monachium zaledwie miesiąc temu przedłużył współpracę z Manuelem Neuerem. Kontrakt niemieckiego weterana z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Bawarczycy jednak mają świadomość, że bramkarz ma już 38 lat na karku. Władze z Allianz Areny zatem zaczęli rozglądać się za golkiperem, który zastąpi w przyszłości mistrza świata z 2014 roku.

Z informacji przekazanych przez „Mirror Football” dowiadujemy się, że Bayern Monachium znalazł potencjalnego następcę Manuela Neuera w Premier League. W kręgu zainteresowań lidera Bundesligi znalazł się Bart Verbruggen, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion. Niemcy jednak będą musieli stoczyć walkę o podpis Holendra. Bramkarz jest również na liście życzeń Chelsea.

Zarówno Bayern Monachium jak i Chelsea będą chcieli pozyskać Barta Verbruggena, to będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Brighton & Hove Albion wycenia swoją gwiazdę na co najmniej 50 milionów funtów. 22-latek jest bez wątpienia jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Zainteresowanie tak wielkich klubów zatem nie jest przypadkowe.

Bart Verbruggen w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań między słupkami Brighton & Hove Albion. W tym czasie holenderski golkiper zdołał siedmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.