Arsenal wyrósł na głównego faworyta do zdobycia mistrzostwa Anglii. Martin Odegaard mówi, co zmieniło się w zespole w porównaniu do poprzedniego sezonu. Arsenal zajmuje fotel lidera Premier League Po ostatniej kolejce przewaga nad Manchesterem City wzrosła do 7 punktów Martin Odegaard przyznał, że po poprzednim sezonie pojawiła się w zespole spora motywacja Arsenal wierzy w

