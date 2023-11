Joao Palhinha może zimą trafić do Bayernu Monachium. Obecny klub Portugalczyka zgodzi się obniżyć kwotę transferu.

IMAGO / PA Images / Kieran Cleeves Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha znajduję się na celowniku Bayernu Monachium

Fulham zgodziło się na obniżkę ceny za piłkarza

Bayern już latem starał się o sprowadzenie Portugalczyka do klubu

Udane negocjacje Bayernu

Bayern Monachium może mieć powody do zadowolenia. Joao Palhinha, który znajduje się na liście życzeń “Bawarczyków” zimą może trafić pod skrzydła Thomasa Tuchela. Jego obecny klub Fulham zgodzi się na niższą kwotę transferu niż ta, którą “Die Roten” oferowali latem. Dla przypomnienia oferta, jaką niemiecki klub przedstawił władzą ekipy z Londynu, opiewała na ok. 60-65 milionów euro. Według informacji, jakie ujawnił Florian Plettenberg “The Cottagers” są skłonni pójść na ustępstwa i przyjąć w styczniu niższą ofertę. Mistrzowie Niemiec zaznaczyli, że nie zapłacą za Portugalczyka więcej niż 60 milionów.

Palhinha to 28-letni środkowy pomocnik. Do Premier League trafił przed rokiem ze Sportingu Lizbona za 21 milionów euro. Wcześniej był wypożyczany do Bragi oraz Belenenses. W drużynie prowadzonej przez Marco Silvę zagrał 52 mecze, w których strzelił 6 bramek. Jego kontrakt z Fulham wygasa dopiero latem 2028 roku. Wyceniany jest na 55 milionów euro.