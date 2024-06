Bayern Monachium celuje w transfer z udziałem gwiazdy Man Utd

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium zainteresowany Bruno Fernandesem

Bayern Monachium jest zdeterminowany, aby w trakcie kampanii 2024/2025 uniknąć rozczarowań z ostatniego sezonu. W związku z tym władze klubu pracują nad wzmocnieniami drużyny. Według najnowszych doniesień Mundo Deportivo sternicy niemieckiej ekipy mogą wzmocnić się kosztem Manchesteru United.

Źródło podaje, że giganci Bundesligi zainteresowali się Bruno Fernandesem. Portugalczyk według Mundo Deportivo jest szczęśliwy w ekipie z Old Trafford. W każdym razie władze Bayernu wyrażają przekonanie, że w przypadku złożenia konkretnej oferty mogą przekonać zawodnika do zmiany pracodawcy. Za ewentualną zmianą klubu ma też przemawiać niepewna przyszłość w angielskiej ekipie, gdzie niepewny swojego losu jest trener Erik ten Hag i kilku zawodników.

Ewentualna finalizacja transakcji z udziałem Bruno Fernandesa nie jest jednak łatwa do zrealizowania. Suma transferu z udziałem reprezentanta Portugalii może wynieść 70 milionów euro. Aby transfer z udziałem piłkarza mógł dojść do skutku, to znaczną część tej sumy Bayern będzie musiał zainwestować. Mając na względzie to, że ekipa z Monachium chce podjąć wysiłki niezbędne do tego, aby wrócić na szczyt, to transakcja z udziałem Bruno Fernandesa mogłaby przyczynić się do odniesienia spektakularnego sukcesu przez Bayern.

29-latek w ostatnim sezonie wystąpił w 48 spotkaniach, notując w nich 15 trafień. Zaliczył też 13 asyst.

