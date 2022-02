Pressfocus Na zdjęciu: Andreas Christensen

Bayern szuka następcy Niklasa Suele, który latem wzmocni Borussię Dortmund. Faworytem monachijczyków do zastąpienia Niemca jest Andreas Christensen.

Andreas Christensen najprawdopodobniej opuści Chelsea po zakończeniu sezonu 2021/2022

O pozyskanie Duńczyka zabiega kilka klubów

W osobie 25-latka, następcę Suele widzi Bayern Monachium

Bayern musi się mocno natrudzić

W tym tygodniu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tego, że Niklas Suele w sezonie 2022/2023 nie będzie już reprezentował Bayernu. Tym samym monachijczycy w odstępie roku stracą trzech ważnych defensorów, a dodatkowo nie zarobią na tym nic. Wcześniej byli to David Alaba i Jerome Boateng.

Bayern rozpoczął już poszukiwania nowego środkowego obrońcy. Te zdecydowanie nie są łatwe. Z przenosinami do Monachium łączeni są: Antonio Rudiger, Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck oraz Andreas Christensen. Najbliżej wzmocnienia mistrza Niemiec rzekomo jest Duńczyk.

Zakontraktowanie piłkarza Chelsea to atrakcyjna opcja dla Bayernu, ponieważ Duńczyk prawdopodobnie opuści latem Londyn na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego umowy z The Blues ws. nowego kontraktu utknęły w martwym punkcie. Przeszkodą okazały się oczekiwania finansowe 25-latka. Przekraczały one dziesięć milionów euro rocznie.

Bawarczycy uznali, ze Christensen to najlepszy następca Suele. Bayern mocno zabiega o Duńczyka. Pierwszy kontakt z nim monachijczycy nawiązali już w grudniu. Nie wiadomo jednak, że 25-latek rzeczywiście wzmocni mistrza Niemiec. Piłkarz oczekuje bowiem większej pensji, niż klub proponował Suele. Ponadto hiszpańskie media twierdzą, że w grze o sprowadzenie Duńczyka liczy się Barcelona. Christensen musi zatem zdecydować, gdzie chce kontynuować swoją karierę.

