Nordi Mukiele coraz bliżej transferu do Bayernu Monachium

Bayern Monachium lada moment ogłosi oficjalnie pozyskanie Erica Dier’a z Tottenhamu. Transfer obrońcy jest już przesądzony, a sam piłkarz stawił się dzisiaj w Bawarii. Mimo to “Die Roten” cały czas pozostają aktywni na rynku transferowym. Florian Plettenberg z “Sky Sport” przekazał nowe informacje ws. sprowadzenia Nordi’ego Mukiele.

Zdaniem dziennikarza mistrzowie Niemiec doszli do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Teraz przed Bayernem najtrudniejsze zadanie, czyli bezpośrednie negocjacje z Paris Saint-Germian. Niemiecki klub chciałby wypożyczyć obrońcę do końca sezonu pod warunkiem, że w umowie znajdzie się klauzula wykupu.

Mukiele jest chętny na przeprowadzkę do Monachium i cierpliwie czeka, aż oba kluby dojdą do porozumienia między sobą. W tym sezonie Francuz wystąpił w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach.