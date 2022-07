fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern Monachium wciąż nie doszedł do porozumienia z FC Barceloną w sprawie sprzedaży Roberta Lewandowskiego. Katalończycy intensywnie pracują nad tym, aby pozyskać reprezentanta Polski. Niemniej mistrz Bundesligi według doniesień Sport1 woli sprzedać zawodnika do Chelsea lub PSG, ze względu na to, że to kluby stabilniejsze finansowo.

Nie milkną doniesienia na temat Roberta Lewandowskiego w niemieckiech mediach

Sport1 sugeruje, że Bayern niechętnie podchodzi do sprzedaży 33-latka do Barcelony

Gigant Bundesligi nie jest przykonany do sytuacji finansowej aktualnych wicemistrzów La Liga

Co dalej z Lewandowskim?

Bayern Monachium zaczął już przygotowania do nowego sezonu. W najbliższy poniedziałek Bawarczycy mają natomiast wyruszyć na tournee po Stanach Zjednoczonych. Czy z Robertem Lewandowskiem? Dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić.

Jeśli pojawi się oferta w wysokości 50 milionów euro ze strony Barcelony, to Bayern ma zacząć rozmowy z klubem z La Liga. Tajemnicą Poliszynela jest z kolei to, że niemiecki klub chciałby w jednej wypłacie otrzymać pieniądze za kapitana reprezentacji Polski, a nie w kilku transzach.

Jasne jest natomiast, że Bayern jest gotowy na ustępstwa. Wpływ na to ma mieć chęć sfinalizowania transferu z udziałem Matthijsa De Ligta przez sterników Bayernu. Ponadto na celowniku giganta z Bundesligi jest Mathys Tel. Juve za reprezentanta Holandii oczekuje 80 milionów euro. Tymczasem napastnik Stade Rennais wyceniany jest na dwa miliony euro.

Sport1 sugeruje natomiast, że władze klubu z Monachium woleliby sprzedać Lewandowskiego do Chelsea lub PSG, które są uważane za bardziej wiarygodne finansowo kluby. Niemniej polski napastnik nie myśli o przeprowadzce do Anglii, czy Francji. Podjął już decyzję, że chce zakotwiczyć w Hiszpanii. Rodzina zawodnika podobno też chce mieszkać na południu Europy bliżej morza.

W ostatnim sezonie Lewandowski wystąpił w 46 spotkaniach, zdobywając w nich 50 bramek.

