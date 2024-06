dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso - trener Bayeru Leverkusen

Andrea Natali zamienił Barcelonę na Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen w ostatnim sezonie wygrał Bundesligę i zdobył Puchar Niemiec. Aptekarzom udało się zatrzymać na ławce trenerskiej Xabiego Alonso, jednak kilku zawodników na pewno opuści BayArenę. Dlatego niemiecki klub musi działać na rynku transferowym. Bayer Leverkusen jest wierny swojej filozofii – nie myśli tylko o teraźniejszości, ale też o przyszłości. Nowym piłkarzem mistrza Bundesligi został bowiem uchodzący za wielki talent Andrea Natali.

Występujący na środku obrony 16-letni zawodnik w ostatnim czasie szkolił się w akademii Barcelony, do której dołączył w 2021 roku. Aptekarze, którzy wiążą z tym graczem ogromne nadzieje, zapłacili za stopera 100 tysięcy euro. Urodzony w Mediolanie defensor na początku najprawdopodobniej wzmocni szeregi Bayeru Leverkusen do lat 19, choć jeśli pokaże się z bardzo dobrej strony, to może otrzymać szansę od Xabiego Alonso.

Hiszpański szkoleniowiec w minionej kampanii udowodnił, że nie boi się stawiać na młodych piłkarzy. Andrea Natali przed przeprowadzką do Barcelony występował w szkółkach również takich zespołów jak Espanyol oraz AC Milan.

Andrea Natali jest młodzieżowym reprezentantem Włoch – obecnie z powodzeniem gra w drużynie U-19, a wcześniej występował w zespołach U-16 oraz U-15. Zdolny środkowy obrońca z Aptekarzami związał się do 30 czerwca 2027 roku.