Barcelonie ucieka duży transfer. Oferta za gwiazdę odrzucona

Dani Olmo nie dla Barcelony? RB Lipsk odrzuca ofertę

Barcelona stara się o solidne wzmocnienie składu na sezon 2023/2024. Od kilku tygodni w mediach trwają spekulacje na temat transferu Nico Williamsa. Jednak oprócz tego Duma Katalonii ma na radarze kilka innych gwiazd.

Poczynania Blaugrany są skutecznie ograniczane przez problemy finansowe. Joan Laporta zapewniał, że klub stać na finalizację przenosin Williamsa, ale do tej pory nie pojawiły się żadne konkrety. Może to zwiastować dramatyczną walkę o wzmocnienia aż do ostatnich sekund okna transferowego.

Roger Torello z Mundo Deportivo dotarł do informacji na temat oferty za Daniego Olmo. Ponoć Barcelona złożyła Lipskowi pierwszą propozycję, która zakładała zapłacenie 40 milionów euro podstawowej kwoty (płatnej w ratach) plus dodatkowe 20 milionów euro w bonusach.

Niemiecki klub szybko odrzucił ofertę i raczej nie może to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że do 20 lipca obowiązywała klauzula wykupu Olmo za 60 milionów euro. Teraz Lipsk może żądać znacznie wyższej ceny, a więc prawdopodobnie nie skusi się na tak zawiłe rozwiązania.

Złożenie tego typu propozycji sugeruje, że Barca nadal ma kłopoty z pieniędzmi. Kibice Dumy Katalonii bez wątpienia mogą czuć niepokój w kwestii transferów.

