FC Barcelona ponownie zainteresowała się Amadou Onaną ze względu na pilną potrzebę Evertonu, by sprzedać kilku zawodników przed 30 czerwca, donosi kataloński "Sport. Presja finansowa ciążąca na The Toffees może skłonić klub do obniżenia swoich żądań, co będzie wielką okazją dla Blaugrany.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Amadou Onana

Onana ponownie na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona ponownie jest zainteresowana sprowadzeniem Amadou Onany z Evertonu. Dyrektor sportowy Blaugrany poinformował agentów zawodnika, że jeśli żądania Evertonu obniżą się do około 40 mln euro to Katalończycy przygotują ofertę kupna.

Początkowo, dążenie Barcelony do pozyskania Onany napotkało na przeszkody, gdy Everton zażądał ponad 60 milionów euro, co doprowadziło do zawieszenia negocjacji. Jednak sytuacja zmieniła się dramatycznie, gdyż The Toffees borykają się z problemami związanymi z finansowym fair play i musi sprzedać kilku zawodników przed 30 czerwca, aby uniknąć dalszych komplikacji.

Z powodu naruszeń regulacji ekonomicznych, Everton zmuszony jest do uporządkowania swoich finansów, co w przeciwnym razie mogłoby pogorszyć ich sytuację. W rezultacie, klub wystawił na sprzedaż wielu zawodników i pomimo początkowej niechęci do sprzedaży kluczowych graczy po obniżonych cenach, uciekający czas i powolna aktywność na rynku mogą wymusić ich decyzję.

Barcelona ponownie monitoruje te wydarzenia, zdając sobie sprawę, że korzystne warunki transferowe Onany może być w zasięgu ręki. Głównym problemem dla Barcelony są jednak ich własne problemy finansowe, co utrudnia im wykonanie tego ruchu jeszcze w czerwcu. Warto jednak podkreślić, że Onana nie jest celem jedynie Dumy Katalonii. Silne zainteresowanie tym graczem wyraża również Bayern Monachium.

