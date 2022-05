PressFocus Na zdjęciu: Carlos Soler

FC Barcelona rozważa sprzedaż Frenkiego de Jonga. Klub potrzebuje pieniędzy, a za Holendra może liczyć na minimum 60 milionów euro. Zastąpić może go Carlos Soler. Katalończycy nawiązali już kontakt z zawodnikiem, a choć Valencia zdementowała plotki o dojściu do porozumienia na temat sprzedaży Hiszpana, odbyły się już pierwsze rozmowy między wszystkimi stronami.

Frenkie de Jong może odejść latem z Barcelony. Klub oczekuje za niego minimum 60 milionów euro

Zastąpić Holendra mógłby Carlos Soler. 25-latek całą dotychczasową karierę spędził w Valencii, a jego kontrakt obowiązuje jedynie do czerwca 2023 roku

Podobno Duma Katalonii doszła już do porozumienia i miałaby zapłacić za Hiszpana 20 milionów euro. Nietoperze zdementowały te doniesienia, ale z pewnością trwają już rozmowy w sprawie środkowego pomocnika

Soler zastępcą de Jonga? Barcelona szuka oszczędności

Przyszłość Frenkiego de Jonga na Camp Nou podawana jest ostatnio w wątpliwość. Holender jest, co prawda, etatowym członkiem wyjściowego składu, a Xavi Hernandez nie ukrywa zachwytów nad podopiecznym. Pomocnik często jest jednak niewidoczny w trakcie spotkania, a w klubie uważają, że trudno odnaleźć mu optymalną rolę na boisku. 24-latek jednocześnie mógłby zagwarantować Dumie Katalonii spory zastrzyk gotówki. Pomimo jego przeciętnej dyspozycji wciąż znajduje się bowiem na radarze czołowych klubów. Najmocniej łączy się go z Manchesterem United. Od lata zespół przejmie Erik ten Hag, który wypromował de Jonga w Europie, gdy obaj panowie reprezentowali Ajax Amsterdam. Podobno szkoleniowiec poprosił już dyrektorów Czerwonych Diabłów o sprowadzenie byłego podopiecznego. Mówi się, że Barcelona oczekuje za Holendra minimum 60 milionów euro.

Nie wiadomo jeszcze, czy ostatecznie Blaugrana zdecyduje się sprzedać de Jonga, ale znalazła już jego następcę. Carlos Soler od dłuższego czasu znajdował się na radarze klubu ze stolicy Katalonii, a teraz nadarzyła się możliwość sprowadzenia go. Kontrakt Hiszpana z Valencią obowiązuje jedynie do czerwca 2023 roku i póki co odrzucał propozycję prolongaty. 25-latek znany jest ze świetnego kontrolowania spotkania, świetnie egzekwuje też stałe fragmenty gry, posiada też cechy przywódcze. W niedzielę pojawiły się informacje, że oba kluby doszły już do porozumienia. Soler miałby trafić na Camp Nou za 20 milionów euro. W poniedziałek Valencia zdementowała te informacje, ale sam fakt wystosowania oświadczenia świadczy, że coś jest na rzeczy.

Soler rozegrał w tym sezonie 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwanaście bramek i pięć asyst. De Jong wystąpił w dziesięciu meczach więcej i ma na koncie tyle samo asyst, ale strzelił tylko cztery gole. Warto jednak dodać, że Hiszpan jest etatowym wykonawcą rzutów karnych w zespole Nietoperzy.

