Barcelona zainteresowana napastnikiem z drugiej ligi. To może być sensacyjny transfer

Barcelona wyraziła zainteresowanie Yeremayem Hernandezem - podaje Grada3. To 22-letni skrzydłowy Deportivo La Coruna, który w obecnym sezonie zdobył osiem bramek w 22 spotkaniach w Segunda Division.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce pozyskać Yeremaya Hernandeza z drugiej ligi

FC Barcelona monitoruje sytuację Yeremaya Hernandeza, młodego skrzydłowego Deportivo La Coruna przed letnim okienkiem transferowym. 22-letni Hiszpan prezentuje dobrą formę w tym sezonie na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, zdobywając osiem goli i trzy asysty w 22 meczach.

Yeremay ma kontrakt do 2030 roku i klauzulę wykupu wynoszącą 33 miliony euro. Barcelona jednak chciałaby sprowadzić go za niższą kwotę oscylującą wokół 20 milionów euro. Blaugrana uważa, że mógłby wzmocnić on lewe skrzydło.

Piłkarz Deportivo przyciąga również zainteresowanie innych dużych klubów takich jak Chelsea oraz Napoli i Juventus. Przez całą zimę był on łączony także z klubem Como prowadzonym przez Cesca Fabregasa. Jednak hiszpański zespół nie zamierza ułatwiać jego odejścia, choć wysoka oferta mogłaby zmienić ich zdanie.

Letnie okienk otransferowe będzie więc kluczowe dla przyszłości Yeremaya. Jeśli Barcelonie uda się sfinalizować ten ruch, zespół Hansiego Flicka zyska skutecznego i obiecującego piłkarza, który będzie mógł być zmiennikiem dla Raphinhi.

Na razie zawodnik skupia się na grze w Deportivo i dokończeniu sezonu w drugiej lidze. Obecnie klub, który parę lat temu występował w La Liga, zajmuje miejsce w środku tabeli.

Zobacz także: Barcelona pozyska gwiazdę Liverpoolu? To byłby niespodziewany transfer