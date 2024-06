fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons może wylądować w Bayernie

Xavi Simons niezwykle udanym wypożyczeniem do Lipska wypracował sobie bardzo dobrą pozycję na rynku transferowym. 21-letni zawodnik zakończył ligowy sezon z dorobkiem ośmiu bramek i trzynastu asyst, co czyni go jednym z najlepszych w całej Bundeslidze. Dołożył także dwa trafienia w Lidze Mistrzów, potwierdzając, że jest gotowy do gry na najwyższym poziomie.

Paris Saint-Germain z uwagą śledziło jego poczynania na wypożyczeniu, ciesząc się, że po odejściu Kyliana Mbappe będzie mogło budować nowego lidera drużyny. Simons podjął jednak szokującą decyzję, że nie zamierza wracać tego lata do Paryża. Jego pragnieniem jest gra dla innego zespołu, wskazując głównie na FC Barcelonę, gdzie dorastał do seniorskiej piłki.

Duma Katalonii, podobnie jak inne kluby, miała go na swojej liście życzeń, więc poważnie zainteresowała się sprowadzeniem go do siebie. PSG od początku zakładało, że zgodzi się na kolejne wypożyczenie, lecz nie chce tego lata definitywnie go sprzedawać. W grę wchodził transfer czasowy z opcją wykupu, jednak oczekiwania mistrza Francji przerosły możliwości Blaugrany. Z uwagi na inne, większe potrzeby, zrezygnowała ona z prac nad pozyskaniem Holendra.

W grze pozostaje natomiast Bayern Monachium, który prowadzi intensywne rozmowy z paryżanami. Vincent Kompany bardzo chciałby mieć w swoich szeregach tego utalentowanego zawodnika, który wspólnie z Jamalem Musialą mógłby stanowić o przyszłości całego klubu. Bawarczycy są gotowi rozbić bank, byle tylko dogadać się z PSG.