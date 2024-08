Barcelona wybrała dwa znane nazwiska. Alternatywy dla Nico Williamsa

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Kingsley Coman i Luis Diaz na liście Barcelony

Barcelona od kilku tygodni zabiega o transfer Nico Williamsa. Jednak najnowsze informacje raczej wykluczają przenosiny Hiszpana. Athletic Bilbao opublikował w swoich mediach społecznościowych wymowne nagranie. Widać na nim skrzydłowego, który przymierza nowy numer. 22-latek w sezonie 2024/2025 ma występować z dziesiątką.

Wszystko wskazuje na to, że Nico Williams zdecydował się pozostać w aktualnym klubie. W związku z tym Barcelona musi poszukać możliwych alternatyw. Ponoć Duma Katalonii poważnie rozważa złożenie oferty za jednego z dwóch gwiazdorów.

Niedawno serwis Sport przekazał, że na radarze Blaugrany znalazł się Kingsley Coman. Za piłkarza Bayernu Monachium prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić około 50 milionów euro, a więc nieco mniej, niż za Williamsa. Oprócz tego dostępny do zakupu może być Luis Diaz. Dziennikarz James Pearce z The Athletic twierdzi, że Liverpool będzie skłonny sprzedać skrzydłowego za co najmniej 58 milionów euro.

Jeśli Barcę rzeczywiście jest stać na Nico Williamsa, to tym bardziej może sobie pozwolić na jednego ze wspomnianych piłkarzy. Są to naprawdę solidne alternatywy, bo przecież obaj zawodnicy w poprzednich latach rywalizowali na najwyższym poziomie. Coman miał już okazję współpracować z Flickiem, co może być dodatkowym atutem. Z kolei Luis Diaz to zadeklarowany fan Barcelony i wydaje się, że byłby skłonny przyjąć taką propozycję.

