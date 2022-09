PressFocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

FC Barcelona już myśli o kolejnym sezonie i rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby być wzmocnieniem dla drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza. Jednym z celów na przyszłe lato ma być sprowadzenie nowego środkowego obrońcy. Poważnym kandydatem jest Inigo Martinez, któremu z końcem sezonu wygasa obecna umowa z Athletic Bilbao.

Inigo Martinez pozostaje kandydatem do wzmocnienia defensywy FC Barcelony

31-letniego obrońcy z końcem sezonu wygasa obecna umowa z Athletic Bilbao

Między Barceloną a agentami piłkarza ma obowiązywać słowne porozumienie w sprawie transferu

Barcelona planuje kolejne wzmocnienia

Inigo Martinez już w ostatnich miesiącach był łączony z przenosinami do Barcelony. 31-latek był alternatywą na wypadek niepowodzenia negocjacji w sprawie transferu Julesa Kounde. Ostatecznie jednak Dumie Katalonii udało się pozyskać francuskiego defensora i zrezygnowała wówczas ze sprowadzenia zawodnika Athletic Bilbao już teraz. Nie oznacza to jednak, że Martinez zniknął z radarów klubu z Camp Nou.

Inigo Martinez nadal pozostaje poważnym kandydatem do dołączenia do Barcelony latem przyszłego roku, kiedy wygasa jego umowa z Athletic Bilbao. Według informacji Mundo Deportivo istnieje nawet w tej sprawie porozumienie między Barceloną, a reprezentantami zawodnika. Na razie nie doszło do podpisania żadnych dokumentów, ale słowna umowa zakłada przeprowadzenie transferu po zakończeniu obecnego sezonu.

Zwolennikiem przeprowadzenia tego transferu jest trener Barcelony Xavi Hernandez, który chciałby mieć do swojej dyspozycji lewonożnego środkowego obrońcę. Obecnie nie może na to liczyć, bowiem wszyscy znajdujący się w kadrze środkowi defensorzy są prawonożni.

Sprawa ewentualnego transferu powinna nabrać tempa na początku przyszłego roku. Athletic Bilbao także jest zdeterminowany do zatrzymania Inigo Martineza w zespole i już teraz oferuje mu nowy kontrakt. Sam piłkarz chce jednak na razie wstrzymać się z podejmowaniem decyzji w sprawie swojej przyszłości, ale biorąc pod uwagę jego wiek, perspektywa przenosin na Camp Nou jest dla niego bardzo kusząca.

