Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jerdy Schouten ma rozwiązać problemy Flicka w środku pola

FC Barcelona ze względu na sytuację finansową oraz problemy z zasadami Finansowego Fair-Play nie mogła sobie pozwolić na duże wzmocnienia. Jedyny transfer warty uwagi, który realnie wpływa na podniesienie jakości w zespole, to transakcja z udziałem Daniego Olmo.

Środkowy pomocnik miał bardzo dobre wejście do drużyny. W trzech meczach zdobył trzy bramki, a jego wpływ na grę Barcelony był widoczny gołym okiem. Niestety reprezentant Hiszpanii doznał kontuzji, która wykluczyła go z meczu z Monaco. Prawdopodobnie nie zagra również w lidze z Villarrealem. Do tego Hansi Flick musi radzić sobie bez Gaviego, Fermina Lopeza czy Frenkiego De Jonga. Nieobecność tylu zawodników to duży cios w ustalaniu wyjściowego składu.

W związku z tym Barcelona zimą ma pozyskać nowego środkowego pomocnika. Tym samym Hansi Flick będzie miał nieco większe możliwości w rotacji składem. Jak wynika z informacji portalu Football Espana na liście życzeń Blaugrany znalazł się Jerdy Schouten. 27-latek obecnie związany jest z PSV Eindhoven. Klub z Eredivisie może przyjąć ofertę za zawodnika, ale ta musi oscylować w granicach 30 milionów euro.

Jerdy Schouten w tym sezonie ma na swoim koncie 6 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Z PSV związany jest od 2023 roku, gdy trafił do klubu z Bologni za 15 mln euro.