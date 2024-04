Bernardo Silva może latem odejść z Manchesteru City. To będzie najprawdopodobniej jego ostatni transfer w karierze. Barcelona będzie miała kolejną szansę, aby sprowadzić gwiazdora.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva (w środku)

Barcelona będzie miała latem możliwość sprowadzenia Bernardo Silvy

Transferem Portugalczyka interesuje się już od wielu miesięcy

Silva szykuje się do opuszczenia Manchesteru City

Silva chce odejść z Man City. Szansa dla Barcelony

Barcelona od ponad roku intensywnie zabiega o Bernardo Silvę. Sprowadzenie go było jednym z marzeń Xaviego Hernandeza, który widział w nim wymarzone wzmocnienie drużyny. Portugalczyk po zdobyciu potrójnej korony poważnie rozważał opuszczenie Manchesteru City, na co finalnie się nie zdecydował. Blaugrana miała możliwość przeprowadzenia tego transferu, lecz decydująca okazała się kwestia finansowa, która była dla niej nie do przeskoczenia.

“Mundo Deportivo” informuje, że Duma Katalonii otrzyma kolejną szansę na pozyskanie Silvy. Mimo obowiązującego kontraktu, sezon 2023/2024 będzie najprawdopodobniej jego ostatnim w barwach Obywateli. Portugalczyk czuje, że to odpowiedni moment, aby spróbować gry w innym otoczeniu. Pep Guardiola przyzwyczaił z kolei do tego, że nie zamierza zatrzymywać swoich gwiazd za wszelką cenę.

Jeśli Barcelona zrezygnuje z letniego transferu Silvy, zapewne już nigdy nie trafi on na Camp Nou. O piłkarza zabiega także Paris Saint-Germain. W grę wchodzi ponadto przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.

Zobacz również: Manchester United ruszy po gwiazdę Realu. Liczy na hitowy transfer