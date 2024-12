Barcelona reaguje. Laporta zamierza przyśpieszyć transfer gwiazdora

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona rusza po Rafaela Leao

Słabsza seria Barcelony w La Liga skłoniła Joana Laportę do przemyślenia strategii transferowej na najbliższe okienko. Ostatnie niespodziewane porażki i brak skuteczności w ataku zmusiły prezydenta klubu do reakcji.

Laporta chciałby w styczniu przeprowadzić hitowy transfer. Najgorętszym nazwiskiem na celowniku Blaugrany jest Rafael Leao, skrzydłowy AC Milan.

Laporta i Deco w porozumieniu z trenerem Hansi Flickiem zdecydowali się poszukać wzmocnienia, które doda drużynie dynamiki, szybkości i kreatywności w ataku, a także zwiększy głębię składu.

Rafael Leao wielokrotnie pokazywał w Milanie, że potrafi przesądzać o losach spotkania. Co więcej, sam zawodnik wyraził chęć gry na Camp Nou, co może ułatwić negocjacje.

Jednak transfer 25-latka nie będzie prosty do przeprowadzenia. Włoski klub uważa go za kluczowego piłkarza i nie chce się go pozbywać. Portugalczyk ma kontrakt do 2028 roku.

Pod względem finansowym Barca musi wykazać się kreatywnością, by zmieścić się w limitach płacowych La Ligi. Rozważana jest opcja wypożyczenia z obowiązkowym wykupem, co pozwoliłoby odroczyć część wydatków. Inną możliwością jest włączenie w transakcję zawodników Dumy Katalonii, takich jak Ferran Torres czy Eric Garcia.

Czytaj dalej: La Liga – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo