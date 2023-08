Barcelona jeszcze nie zakończyła swoich działań na rynku transferowym, a jednym z zawodników łączonych z Blaugraną jest Giovani Lo Celso. Wygląda jednak na to, że szanse na transfer Argentyńczyka do Katalonii maleją.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Barcelona nadal poszukuje nowego pomocnika

Na liście życzeń znalazł się Giovani Lo Celso

Argentyńczyk woli jednak trafić do Realu Betis

Lo Celso nie chce transferu do FC Barcelony?

Jednym z graczy, o którym mówi się, że jest na radarze FC Barcelony to zawodnik Tottenhamu Hotspur Giovani Lo Celso. Argentyńczyk dzięki swojej kreatywności w środku pola i umiejętności rozgrywania piłki pojawił się jako opcja dla Xaviego, z uwagi na fiasko negocjacji z Bernardo Silvą.

Jednak od początku w grze o Lo Celso był również Real Betis. Obecnie zdaniem serwisu Fichajes.net to właśnie zespół z Sevilli prowadzi w wyścigu po pomocnika Kogutów.

Co więcej, sam zawodnik ma być zdecydowany na przenosiny do Realu Betis i nie jest zainteresowany transferem do FC Barcelony. Ponadto Tottenham i Real Betis wkrótce mogą wypracować porozumienie w kwestii warunków finansowych, co definitywnie przekreśli szanse Blaugrany na pozyskanie pomocnika.

