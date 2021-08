Informacje napływające z Barcelony są przede wszystkim zdominowane niespodziewanym odejściem z klubu jego legendy Lionela Messiego. Władze klubu czynią natomiast starania o uzupełnienie zespołu. Bliski przenosin na Camp Nou ma być pomocnik reprezentacji Portugalii Renato Sanches.

FC Barcelona straciła Lionela Messiego, ale pracuje nad uzupełnieniem składu innymi zawodnikami

Według Le10Sport na celowniku katalońskiego klubu znalazł się pomocnik Lille Renato Sanches

Barcelona doszła już do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu

Władzom Barcelony nie udało się znaleźć sposobu na zatrzymanie Messiego w drużynie, choć obie strony doszły do porozumienia w sprawie warunków nowej umowy. W czwartek kataloński klub poinformował, że ze względów finansowo-strukturalnych wynikających z przepisów obowiązujących w La Liga, klub nie może sobie pozwolić na podpisanie nowego kontraktu z Argentyńczykiem. Nie oznacza to jednak, że podczas letniego okna transferowego nie możemy spodziewać się innych ruchów transferowych z klubem z Camp Nou w roli głównej.

Renato Sanches na celowniku Barcelony

Przedstawiciele Barcelony pracują bowiem nad uzupełnieniem drużyny i wzmocnieniem innych pozycji. Według informacji Le10Sport bardzo poważnym kandydatem do dołączenia do drużyny prowadzonej przez Ronalda Koemana jest występujący obecnie we francuskim Lille Renato Sanches. Rozmowy w jego sprawie mają być bardzo zaawansowane.

Barcelona miała już dojść z samym piłkarzem i jego przedstawicielami do porozumienia w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Teraz kataloński klub musi dogadać się z Lille, co może być znacznie trudniejsze. Znajdująca się w trudnej sytuacji FC Barcelona praktycznie nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi, a mistrz Francji z pewnością będzie oczekiwał za swojego piłkarza niemałej kwoty. Według francuskich mediów w grę może wchodzić wypożyczenie z opcją definitywnego transferu.

23-letni Portugalczyk w zespole Lille występuje od sierpnia 2019 roku. Trafił do niego z Bayernu Monachium, w którym pobyt był dla niego zupełnie nieudany. W ciągu dwóch sezonów rozegrał na boiskach Ligue 1 42 spotkania, zdobywając w nich cztery bramki i notując cztery asysty.

