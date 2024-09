Victor Osimhen sezon 2024/2025 spędzi na wypożyczeniu w Galatasaray. Jak twierdzi portal RAI po powrocie do Serie A o transfer zawodnika Napoli może pokusić się Juventus.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Juventus może rozważyć transfer Osimhena latem 2025 roku

Victor Osimhen z pewnością nie tak wyobrażał sobie końcówkę letniego okna transferowego. Napastnik do ostatnich chwil czekał na decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Reprezentant Nigerii był celem zarówno Chelsea, jak i klubu z Saudi Pro League. Ostatecznie oba kierunki nie doszły do skutku, a zawodnik niespodziewanie przeprowadził się do Turcji. Nowym klubem 25-latka został mistrz tamtejszej ligi, czyli Galatasaray.

W tureckiej lidze Victor Osimhen spędzi sezon 2024/2025. Natomiast po zakończeniu wypożyczenia ponownie wróci do Neapolu. Wiadomo już, że przyszłości pod Wezuwiuszem dla bramkostrzelnego napastnika nie ma. W związku z tym jego agenci muszą znaleźć dla swojego klienta nowego pracodawcę. Z ciekawą teorią dot. przyszłości zawodnika wyszedł portal RAI. Według nich latem o usługi Osimhena może powalczyć Juventus.

Transakcja z udziałem Osimhena wydaje się jednak mało prawdopodobna ze względu na obecność Dusana Vlahovicia, który inkasuje w Turynie pokaźną pensję. Natomiast Stara Dama nie raz udowodniła, że jest w stanie wydać sporą kwotę, aby pozyskać klasowych zawodników. Niewykluczone więc, że latem przedstawiciele Bianconeri usiądą do rozmów z Aurelio De Laurentisem ws. wykupu Victora Osimhena.

Dla Napoli lato przyszłego roku to ostatni dzwonek, aby zarobić na sprzedaży gwiazdora. Kontrakt zawodnika z Partenopei wygasa w czerwcu 2026 roku.