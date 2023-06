Barcelona odpowiada Messiemu. “Otrzymał propozycję”

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Leo Messi wybrał grę dla Interu Miami

W rozmowie z mediami rzucił kilka ostrych słów w stronę Barcelony

Klub odpowiedział w oficjalnym komunikacie

Barcelona przedstawiła ofertę Messiemu. Ten wybrał grę dla Interu Miami

– Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy Barça zrobiła wszystko, co możliwe, aby tak się stało; wiem tylko, co powiedział mi Xavi. […] Jestem pewien, że w klubie są ludzie, którzy nie chcą, żebym wrócił do Barçy, twierdząc, że to będzie negatywne dla klubu – mówił Messi w rozmowie ze SPORT.

FC Barcelona szybko zareagowała na słowa Leo Messiego, twierdząc, że Argentyńczyk otrzymał propozycję od klubu. Jednak ostatecznie zdecydował się na grę w Interze Miami.

– W poniedziałek, 5 czerwca, Jorge Messi, ojciec i reprezentant zawodnika, poinformował prezesa klubu Joana Laportę o decyzji zawodnika o dołączeniu do Interu Miami, mimo że otrzymał propozycję od Barçy, biorąc pod uwagę pragnienia zarówno FC Barcelony, jak i Lionela. Messiego, aby ponownie założył koszulkę blaugrany. Prezydent Laporta zrozumiał i uszanował decyzję Messiego, że chce rywalizować w lidze z mniejszymi wymaganiami, z dala od światła reflektorów i presji, której był poddawany w ostatnich latach. Zarówno Joan Laporta, jak i Jorge Messi zgodzili się również współpracować, aby promować odpowiedni hołd od fanów Barçy, aby uhonorować piłkarza, który był, jest i zawsze będzie kochany przez Barçę – odpowiada Barcelona.