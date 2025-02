Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona rozważa sprzedaż Ronalda Araujo

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu odpowiednich wzmocnień. Jednak żeby zrealizować poważniejszą inwestycję, Deco i Joan Laporta będą musieli najpierw zdobyć fundusze. W tym celu w klubie wytypowano listę piłkarzy, którzy niebawem będą mogli opuścić drużynę.

Przede wszystkim Duma Katalonii chciałaby się rozstać z Ansu Fatim i Andreasem Christensenem, którzy regularnie mają problemy zdrowotne i nie przekonują Hansiego Flicka. Oprócz tego miejsca w klubie może zabraknąć miejsca dla Ferrrana Torresa oraz Pablo Torre. Ci dwaj zawodnicy muszą zaimponować sztabowi w pozostałej części sezonu, jeśli chcą kontynuować swoją karierę w barwach Blaugrany.

WIDEO: “Hansi Flick jest już nasz. Jest honorowym Polakiem”

Nieoczekiwanie pewny swojej przyszłości nie może być także Ronald Araujo, z którym niedawno FC Barcelona przedłużyła kontrakt do 2031 roku. Ponoć Juventus i Bayern Monachium nadal wykazują zainteresowanie zawodnikiem i mogą zaoferować nawet 60 milionów euro. To może skłonić Barcę do sprzedaży, ponieważ Urugwajczyk ma małe problemy z adaptacją do filozofii Flicka.