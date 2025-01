Ronald Araujo zgodnie z przewidywaniami przedłużył swój kontrakt z Barceloną. Nowa umowa urugwajskiego stopera będzie ważna do 30 czerwca 2031 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo przedłużył umowę z Barceloną

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zawarciu porozumienia z Ronaldem Araujo w sprawie nowego kontraktu. Środkowy obrońca przedłużył umowę z Dumą Katalonii do 30 czerwca 2031 roku. Nie wiadomo, czy klauzula odstępnego piłkarza pozostanie na poziomie miliarda euro, ponieważ w komunikacie brakuje informacji na ten temat. Przypomnijmy, że negocjacje między stronami trwały długie miesiące.

W pewnym momencie wydawało się nawet, że 20-krotny reprezentant Urugwaju przeprowadzi się do Juventusu, z którym prowadził zaawansowane rozmowy. Jednak 25-latek ostatecznie dogadał się z działaczami Barcelony, w której będzie kontynuował swoją karierę przez następne sezony. Wygląda na to, że doświadczony zawodnik wynegocjował sporą podwyżkę, skoro koniec końców zaakceptował ofertę nowej umowy złożoną mu przez Joana Laportę i spółkę.

Urugwajski obrońca do akademii Dumy Katalonii trafił w 2018 roku, a dwa lata później awansował do pierwszego zespołu. Dotychczasowy bilans 25-latka w drużynie Blaugrany wygląda następująco – 155 meczów, 8 bramek i 6 asyst. W ostatnim czasie podstawową parę stoperów w ekipie Hansiego Flicka tworzyli Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez, ale drugi z wymienionych piłkarzy doznał urazu mięśniowego, dzięki czemu do wyjściowego składu wskoczył właśnie Ronald Araujo.