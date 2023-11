IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Gavi

Gavi doznał bardzo poważnej kontuzji

Pomocnik Barcelony nie zagra do końca sezonu

Blaugrana może szukać jego zastępcy

Gavi wypadnie z gry do końca sezonu

Gavi doznał fatalnej kontuzji podczas meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją. Choć nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu to media informują, że gracz uszkodził więzadła krzyżowe w kolanie, co wyeliminuje go z gry do końca sezonu.

FC Barcelona mierząca się z problemami finansowymi będzie mogła sprowadzić jego zastępcę mimo przekroczenia limitów płacowych. Według Mundo Deportivo jego pensja nie może jednak przekroczyć 80 procent zarobków Gaviego, a wtedy klub nie będzie miał problemów z zarejestrowaniem nowego piłkarza. Z takiego przepisu regulaminu skorzystać można wtedy, gdy kontuzjowany zawodnik będzie pauzował minimum cztery miesiące.

Duma Katalonii transferu może dokonać jedynie podczas styczniowego okienka transferowego. Mimo pewnych udogodnień związanych z poważnymi kontuzjami klub nie ma możliwości sprowadzić nowego gracza, gdy okienko jest zamknięte.

