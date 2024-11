Barcelona chce w przyszłym roku dokonać hitowego wzmocnienia w ofensywie. Kandydatem jest Rafael Leao, który szaleje na myśl o transferze do hiszpańskiego giganta - informuje "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Leao chce do Barcelony. Jego szanse rosną

Barcelona miała ambitne plany transferowe, ale w trakcie tegorocznego lata zdołała sprowadzić jedynie Daniego Olmo. Prezydent Joan Laporta chce udowodnić, że sytuacja finansowa klubu jest coraz lepsza, dlatego zamierza w przyszłym roku dokonać ambitnych wzmocnień. Hansi Flick ma otrzymać kolejną gwiazdę do ofensywy. Spośród łączonych z Blaugraną nazwisk wymienia się głównie Chwiczę Kwaracchelię oraz Rafaela Leao.

“Mundo Deportivo” rozpisuje się na temat tego drugiego. Portugalczyka ma być ponoć niezwykle zainteresowany potencjalną przeprowadzką do Katalonii. Swoim zachowaniem sugeruje władzom Barcelony, że jest gotowy na transfer, a kwestie finansowe nie będą żadną przeszkodą. Leao wykonuje ruchy, które przybliżają go do wymarzonego rozwiązania.

Barcelona rozpatruję kandydaturę Leao bardzo pozytywnie. Choć obecny sezon w jego wykonaniu nie jest szczególnie udany, w stolicy Katalonii panuje przekonanie, że zmiana otoczenia dobrze zrobi skrzydłowemu, który nieco zasiedział się na San Siro. Na przestrzeni lat w Milanie bardzo się rozwinął, lecz w ostatnich miesiącach nie gra na miarę swojego wielkiego potencjału.

Leao jest uważany przez Barcelonę za potencjalną gwiazdę i zawodnika, który pod wodzą Flicka może nawet liderować całą ofensywą. W przyszłym roku nadarza się dobra okazja do transferu, gdyż relacje Portugalczyka z Paulo Fonsecą nie są zbyt dobre, co zwiększa szanse odejścia. Milan wycenia swojego zawodnika na około 80 milionów euro.