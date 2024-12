Barcelona ma propozycję. Mogą kupić skrzydłowego za 60 mln euro

Barcelona dostała ofertę od znanego agenta, Jorge Mendesa kupna zawodnika za 60 milionów euro - podaje El Nacional. Geovany Quenda to utalentowany 17-letni skrzydłowy Sportingu, którego obserwują największe europejskie kluby.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Quenda perełką portugalskiego futbolu

Znany piłkarski agent, Jorge Mendes zaproponował Barcelonie transfer. Chodzi o zawodnika, który już trafił na listy życzeń największych klubów w Europie. Mimo młodego wieku i braku doświadczenia dzięki swoim znakomitym występom Geovany Quenda jest uznawany za jeden z największych talentów w Portugalii.

17-latek już teraz jest podstawowym zawodnikiem Sportingu, jednego z największych klubów w Portugalii. Obok Viktora Gyokeresa i Goncalo Inacio to najbardziej wartościowy gracz w drużynie z Lizbony.

Portugalczyk występuje na pozycji skrzydłowego po obu stronach boiska i wyróżnia się szybkością, techniką oraz zwinnością. Swoje umiejętności pokazał nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Mistrzów. Był powołany nawet do seniorskiej reprezentacji Portugalii, choć nie zaliczył jeszcze debiutu w narodowych barwach.

Quenda wzbudza zainteresowanie Manchesteru United, gdzie mógłby ponownie współpracować z trenerem Rubenem Amorimem, a także Juventusu Turyn, Bayernu Monachium, Liverpoolu czy Paris Saint-Germain.

Mendes zaproponował go również Barcelonie, twierdząc, że idealnie pasowałby do drużyny Hansiego Flicka. Klauzula wykupu Quendy wynosi 60 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Chociaż piłkarz ma ogromny potencjał, Barcelona na razie nie traktuje jego transferu jako priorytet. Joan Laporta i Deco mają jednak obserwować rozwój młodego Portugalczyka w najbliższych miesiącach.

