Giovani Lo Celso

Barcelona szuka następcy Busquetsa

Na radarze Katalończyków znalazł się Lo Celso

Argentyńczykiem zainteresowane jest też Napoli oraz Real Betis

Lo Celso rozchwytywany na rynku transferowym

Według Sky Sport Italia i Il Corriere dello Sport Napoli rozpoczęło wstępne rozmowy z Tottenhamem Hotspur w sprawie transferu Giovaniego Lo Celso, który właśnie wrócił do północnego Londynu po 18-miesięcznym wypożyczeniu w Villarreal. Argentyńczyk zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty w 51 meczach dla Żółtej Łodzi Podwodnej.

Lo Celso znajduje się także na celowniku FC Barcelony, która musiała zrezygnować ze starań o Zubimendiego i Kimmicha ze względu na zbyt duże oczekiwania finansowe Bayernu Monachium i Realu Sociedad. Katalończycy zdecydowali się postawić na tańsze rozwiązanie.

Tymczasem Napoli to nie jedyny klub, który jest rywalem Blaugrany w walce o Lo Celso. Kilka dni temu w mediach pojawiły się doniesienia, że Argentyńczykiem interesuje się też Real Betis, który mając na uwadze dobre występy pomocnika w La Liga chciałby sprowadzić go do Andaluzji.

