FC Barcelona liczy na szybki transfer Messiego

Katalończycy chcą, by napastnik wziął udział już w przedsezonowych przygotowaniach

W klubie liczą na pozytywny aspekt marketingowy i finansowy takiego działania

Transfer Messiego do Barcelony przesądzony?

Według doniesień Messi zostanie wolnym zawodnikiem tego lata i jest w stałym kontakcie z Barceloną. Media przekonują, że nie tylko Duma Katalonii pragnie ściągnąć z powrotem swoją legendę, ale również Argentyńczyk mocno naciska na transfer.

Jedynym rywalem Barcelony w tym wyścigu jest Paris Saint-Germain, ale wydaje się, że Messi nie zamierza przedłużać swojego pobytu na Parc des Princes.

Duma Katalonii zwróciła się już do władz La Liga, by pomówić o możliwym transferze Messiego w związku z problemami ekonomicznymi. Barcelona pragnie jak najszybciej rozwiązać tą sytuację i sprawić, by napastnik mógł brać udział w przygotowaniach do nowego sezonu już od początku okresu przygotowawczego.

Władze klubu zdają sobie sprawę, że takie działania pomogą nie tylko pod kątem sportowym, ale również finansowym i marketingowym, bowiem Argentyńczyk przyciągnie wielu fanów.

