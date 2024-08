FC Barcelona chce transferu byłego mistrza świata. Negocjacje w toku

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona w kontakcie z Al Ittihad w sprawie N’Golo Kante

N’Golo Kante, który zdobył liczne trofea z Chelsea, w tym Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Puchar Anglii, jest nadal na radarze Barcelony. Po zakończeniu kontraktu z Chelsea latem zeszłego roku, Kante przeniósł się do Al Ittihad, gdzie podpisał trzyletni kontrakt wart 86 milionów funtów za sezon. Mimo że zdecydował się na krok na Bliski Wschód, jego umiejętności i doświadczenie wciąż przyciągają uwagę czołowych europejskich klubów.

FC Barcelona, Atletico Madryt oraz West Ham United wyraziły zainteresowanie Kante, jednak to właśnie kataloński klub wydaje się być najbardziej zdeterminowany, aby sprowadzić pomocnika z powrotem do Europy. “Sport” donosi, że Barca pozostaje w stałym kontakcie z Al Ittihad, rozważając przyspieszenie działań w celu pozyskania francuskiego piłkarza. Dyrektor sportowy Barcelony, Deco, od dawna podziwia Kante i chciał go sprowadzić do klubu jeszcze przed jego transferem do Arabii Saudyjskiej.

Barca aktywnie szuka nowego defensywnego pomocnika, który mógłby wzmocnić środek pola przed końcem letniego okienka transferowego. Dumę Katalonii łączy się z różnymi zawodnikami, którzy mogliby pełnić rolę “szóstki”, w tym z Martinem Zubimendim z Realu Sociedad, Joshuą Kimmichem z Bayernu Monachium oraz Amadou Onaną, który niedawno dołączył do Aston Villi z Evertonu. Niestety, problemy finansowe klubu uniemożliwiły im realizację niektórych z tych transferów.

