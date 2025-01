Barcelona odrzuciła ofertę Juventusu! Araujo ma kosztować więcej

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo ma kosztować fortunę. Co zrobi Juventus?

Ronald Araujo stał się głównym celem transferowym Juventusu. W ostatnich dniach pojawiło się sporo doniesień, które sugerują, że gwiazdor zamierza opuścić Katalonię. Niedawno wrócił do gry po dłuższej absencji i czeka go w Barcelonie trudna rywalizacja o miejsce w składzie. Łatwiej byłoby mu się odbudować w zespole, którego niezwłocznie stałby się gwiazdą, dlatego rozważa taką możliwość. Stara Dama jest zdeterminowana, aby pozyskać go w trakcie zimowego okienka. Blaugrana ma jednak inne plany i nie pozbędzie się go, jeśli oferta nie będzie wystarczająco satysfakcjonująca.

W pierwszej kolejności Barcelona chciałaby przedłużyć z Araujo umowę, która obecnie wygasa w 2026 roku. Sam zawodnik nie kwapi się do podjęcia ostatecznej decyzji, co zwiększa ryzyko utraty go za darmo. Oczywiście Blaugrana spróbuje tego uniknąć, dlatego przedwczesne rozstanie również wchodzi w grę.

Barcelona na pewno nie zgodzi się na wypożyczenie Araujo, co było głównym zamiarem Juventusu. Jedyna opcja to transfer definitywny, który ma kosztować minimum 70 milionów euro. Stara Dama złożyła już pierwszą propozycję, którą włodarze hiszpańskiego giganta wysłuchali za namową agenta Urugwajczyka. Odpowiedź nie była jednak twierdząca.

Araujo zaliczył dotąd tylko jeden występ w Pucharze Króla. Podstawowy duet stoperów Barcelony w tym sezonie tworzą Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez.