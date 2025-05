Barcelona jest gotowa na hitowy transfer. Gwiazdor już dał zielone światło

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona jest gotowa na transfer Marcusa Rashforda

FC Barcelona chce pozyskać nowego napastnika, który byłby w stanie w większym stopniu odciążyć ofensywny tercet. Jednym z kandydatów w trakcie zimowego okna transferowego stał się Marcus Rashford, który został przekreślony przez Rubena Amorima w Manchesterze United.

Ostatecznie zimą transfer Anglika do Katalonii nie wypalił i przeniósł się on na półroczne wypożyczenie do Aston Villi. W klubie z Birmingham Rashford pokazuje, że wciąż jest bardzo wartościowym zawodnikiem, a zmiana otoczenia może mu jeszcze bardziej pomóc w powrocie do szczytowej formy.

Według niedawnych doniesień Sky Sports temat transferu napastnika do FC Barcelony jest aktualny. Duma Katalonii miała się zgłosić do Rashforda i przedstawić mu wstępną ofertę. We wszystkim pomaga Pini Zahavi, który stał się nowym agentem Anglika.

Dziennikarze Mundo Deportivo twierdzą, że zmiana przedstawiciela to kluczowych ruch w kierunku przenosin do Blaugrany. Mianowicie chodzi o dobre relacje Zahaviego z Joanem Laportą, który przecież ma kluczowe znaczenie w zatwierdzaniu transferów Barcy.

Obie strony są pozytywnie nastawione do nawiązania współpracy, dlatego wiele wskazuje na to, że Rashford rzeczywiście może wylądować w drużynie Flicka. Pytanie tylko, czy sam szkoleniowiec uzna go za odpowiedni nabytek.