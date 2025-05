Barcelona chce przedłużyć umowę z gwiazdorem. Nowy kontrakt na stole

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eric Garcia może zostać na dłużej w Barcelonie

FC Barcelona zdobyła w bieżącym sezonie Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii i wciąż pozostaje w grze zarówno o mistrzostwo kraju, jak i triumf w Lidze Mistrzów. Kataloński gigant powoli przygotowuje już kadrę na kolejny sezon. Jak donosi „Sempre Barca”, szkoleniowiec Hansi Flick oraz dyrektor sportowy Deco są zgodni, że Eric Garcia powinien pozostać na Camp Nou, mimo rosnącego zainteresowania ze strony innych klubów, w tym Tottenhamu Hotspur.

Garcia trafił do Blaugrany na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City w 2021 roku. Choć przygoda hiszpańskiego defensora w pierwszym zespole miała swoje wzloty i upadki, ostatni sezon wypożyczenia do Girony pokazał pełnię jego możliwości. Garcia odegrał kluczową rolę w historycznym awansie klubu do Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony (WIDEO)

Wraz z nadejściem Flicka, który znany jest z preferowania wszechstronnych zawodników zdolnych do szybkiej adaptacji na różnych pozycjach, sytuacja Garcii zmieniła się diametralnie. Niemiecki trener widzi w zawodniku nie tylko potencjalnego lidera defensywy, ale również zawodnika zdolnego do gry w linii pomocy. Choć sytuacja finansowa Barcelony wciąż zmusza klub do rozważenia sprzedaży niektórych graczy, Garcia może zostać wyjątkiem od tej reguły. Obecna umowa 24-latka wygasa latem 2026 roku.

Decyzja w sprawie przyszłości Garcii może zapaść już w nadchodzących tygodniach. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, będzie to jasny sygnał, że Flick stawia na stabilizację kadry. 19-krotny reprezentant Hiszpanii rozegrał 39 meczów na wszystkich frontach, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.