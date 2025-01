Barcelona podjęła decyzję ws. obrońcy. Nagły zwrot akcji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Barcelona chce zatrzymać Erica Garcię do końca sezonu

FC Barcelona snuje ambitne plany na styczniowe okno transferowe, a jednym z priorytetów transferowych wciąż pozostaje Marcus Rashford. Kataloński klub przygląda się zawodnikowi Manchesteru United, a w grę wchodzi półroczne wypożyczenie. W ramach tych działań od kilku tygodni rozważano rozstanie z Erikiem Garcią, by zrobić miejsce dla angielskiego zawodnika. Jednak najnowsze doniesienia wskazują na nagły zwrot akcji.

Jak donosi “Mundo Deportivo”, 24-letni Hiszpan nie chce opuszczać Camp Nou. Wychowanek Dumy Katalonii jest zdeterminowany, by udowodnić swoją wartość Hansiemu Flickowi i wywalczyć więcej minut w drugiej części sezonu. Solidnym występem przeciwko Benfice Lizbona w Lidze Mistrzów potwierdził swoją przydatność dla drużyny. Wszystko wskazuje na to, że Garcia będzie częścią zespołu przynajmniej do końca sezonu. To z kolei może znacząco utrudnić Barcelonie starania o Rashforda.

Warto zaznaczyć, że 19-krotny reprezentant Hiszpanii znajdował się na celowniku Girony i włoskiego Como. Środkowy obrońca nie cieszył się zbyt dużym zaufaniem Flicka w obecnym sezonie. We wszystkich rozgrywkach spędził łącznie na boisku blisko 700 minut. Garcia zdobył dwie bramki i dołożył jedną asystę. Jego kontrakt w Barcelonie obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.