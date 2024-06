Barcelona chce sprzedać Raphinhę, żeby kupić gwiazdę Liverpoolu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona chce sprzedać Raphinhę. Celem transfer Luisa Diaza

Barcelona w sezonie 2023/2024 nie zdobyła żadnego trofeum, co trzeba uznać za sporą porażkę. Efektem niezbyt dobrych wyników było zwolnienie Xaviego Hernandeza, a oprócz tego klub ma w planach przeprowadzenie małej rewolucji kadrowej.

Założenia Blaugrany muszą jednak poczekać, ponieważ sytuacja finansowa klubu jest bardzo daleka od ideału. W związku z tym wszystkie potencjalne ruchy transferowe są zamrożone. Najprostszym wyjściem, które pozwoli na ich przeprowadzenie, są sprzedaże niektórych piłkarzy.

Hiszpańskie media wytypowały kilka nazwisk do odejścia z Barcy. Najwięcej mówi się o transferach Julesa Kounde, Frenkiego de Jonga, Andreasa Christensena oraz Raphinhi. Wszyscy ci piłkarze prezentują solidny poziom i mogą zagwarantować klubowi spory zastrzyk gotówki.

Najnowsze informacje w tej kwestii przekazał serwis Mundo Deportivo. Według dziennikarzy tego portalu głównym kandydatem do sprzedaży jest Raphinha, a zdobyte pieniądze mają posłużyć do zakupu Luisa Diaza. Gwiazdor Liverpoolu prywatnie jest kibicem Barcelony i przekonuje władze Dumy Katalonii swoimi umiejętnościami.

– To prawda, że ​​Luis jest lojalnym fanem Barcelony i jego marzeniem byłoby pojechać tam. Póki co chciałbym podziękować Porto i Liverpoolowi za sposób, w jaki go powitali i przyjęli – mówił niegdyś ojciec piłkarza, cytowany przez Sport Witness.

