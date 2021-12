PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez znalazł się niedawno na celowniku menedżera Manchesteru United Ralfa Rangnicka, a już niedługo może wylądować na Camp Nou. Według medialnych doniesień Czerwone Diabły są zdecydowanie najbliżej sięgnięcia po młodego napastnika River Plate.

Julian Alvarez jest jednym z odkryć 2021 roku na boiskach Ameryki Południowej

Pozyskaniem napastnika River Plate zainteresowanych jest kilka czołowych europejskich klubów

Według hiszpańskich mediów najbliżej sfinalizowania transferu jest Manchester United

Manchester United zdeterminowany do pozyskania Alvareza

Julian Alvarez robi w ostatnim czasie furorę na argentyńskich boiskach. 2021 rok był dla niego niezwykle udany, czego potwierdzeniem są nie tylko sukcesy z River Plate, ale również w liczby. W zakończonym sezonie w 22 spotkaniach zdobył 18 bramek i zanotował siedem asyst, co pozwoliło mu sięgnąć po koronę króla strzelców. Swoimi występami mocno przyczynił się również do zdobycia przez River Plate pierwszego od 2014 roku mistrzowskiego tytułu.

Występy 21-letniego napastnika nie pozostały niezauważone w Europie. W ostatnim czasie kolejkach chętnych do jego pozyskania stale się wydłużała. Wśród klubów zainteresowanych sprowadzeniem go do Europy wymieniane były Manchester United, FC Barcelona, Real Madryt, Inter Mediolan czy Bayern Monachium. Według hiszpańskiego Sportu na czoło wyścigu po Alvareza wysunęły się Czerwone Diabły.

Władze River Plate są świadome dużego zainteresowania swoim zawodnikiem i jasno stawiają sprawę ewentualnego transferu. Będzie on możliwy tylko po wpłacie kwoty odstępnego zapisanej w kontrakcie piłkarza. Ta wynosi 20 milionów euro.

Na wyłożenie takiej kwoty już teraz ma być przygotowany Manchester United. Przedstawiciele klubu z Old Trafford widzą w Alvarezie zawodnika o wielkim potencjale oraz dobrą alternatywę dla ewentualnego odejścia Edinsona Cavaniego czy Anthony’ego Martiala. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie do transferu prawdopodobnie dojdzie jeszcze w styczniu. W zbliżającym się tygodniu do Manchesteru na rozmowy ma udać się między innymi menedżer piłkarza Fernando Hidalgo.

